Гасилин считает, что гегемония «Зенита» в РПЛ продлится еще десять лет

Звезда медиафутбольной команды «Амкал» и выпускник академии «Зенита» Алексей Гасилин дал прогноз на остаток сезона РПЛ.

«Зенит» — чемпион? Сто процентов. Гегемония «Зенита» продолжится еще лет десять. Вообще без шансов. Я петербуржец, но я хочу сильный «Спартак». Я хочу, чтобы эту гегемонию кто-то смог прервать. Но «Зенит» превращается в «Баварию» или «ПСЖ». Там все более правильно сделано, по сравнению с тем же «Спартакам». Еще бы свои воспитанники играли — цены бы не было», — приводит слова Гасилина «КП Спорт».

После 21 тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. На втором месте — «Ростов» (44 очка). Замыкает тройку «Спартак» (41 очко).