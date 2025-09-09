Источник: ЦСКА близок к завершению сделки по переходу Кармо из «Сан-Паулу»

Защитник «Сан-Паулу» Энрике Кармо продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Габриэль Са.

По сведениям источника, московский клуб завершил сделку по переходу 18-летнего бразильца. ЦСКА заплатит за игрока 6 миллионов долларов плюс один миллион в виде бонусов. В ближайшее время защитник должен вылететь в Россию.

В текущем сезоне Кармо сыграл 13 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал результативную передачу.

Действующий контракт игрока с «Сан-Паулу» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кармо в 300 тысяч евро.