Гаджиев предположил, почему «Краснодар» прилетел в Москву за три дня до игры с «Локомотивом»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, как ранний прилет «Краснодара» в Москву может повлиять на команду.

«В том, что «Краснодар» прилетел за три дня в Москву, нет никакого резона, с точки зрения спортивной составляющей. Хотят привыкнуть к температуре? Это все непринципиально. Помню, что итальянские команды играли в Москве на замерзшем поле, эти встречи не раз заканчивались положительно для них. К огромному плюсу ранний прилет никак не относится. Тут причина не в адаптации к погоде. В «Краснодаре» работают разумные люди. Мусаев знает все особенности. Скорее всего, они хотят избежать транспортную усталость. Дорога отнимает много сил. Переезды по нашей огромной стране влияют на утомление игроков. Раньше в календаре этого учитывалось, чтобы избегать длительную дорогу», — цитирует Гаджиева Legalbet.

Матч «Краснодара» с «Локомотивом» состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Локомотив» располагается на 5-й строчке с 32 очками.