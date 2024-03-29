Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:53

Гаджиев предположил, почему «Краснодар» прилетел в Москву за три дня до игры с «Локомотивом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, как ранний прилет «Краснодара» в Москву может повлиять на команду.

«В том, что «Краснодар» прилетел за три дня в Москву, нет никакого резона, с точки зрения спортивной составляющей. Хотят привыкнуть к температуре? Это все непринципиально. Помню, что итальянские команды играли в Москве на замерзшем поле, эти встречи не раз заканчивались положительно для них. К огромному плюсу ранний прилет никак не относится. Тут причина не в адаптации к погоде. В «Краснодаре» работают разумные люди. Мусаев знает все особенности. Скорее всего, они хотят избежать транспортную усталость. Дорога отнимает много сил. Переезды по нашей огромной стране влияют на утомление игроков. Раньше в календаре этого учитывалось, чтобы избегать длительную дорогу», — цитирует Гаджиева Legalbet.

Матч «Краснодара» с «Локомотивом» состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Локомотив» располагается на 5-й строчке с 32 очками.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
1
0
Читайте также
Биография Анастасии Павлюченковой: жизнь и спортивная карьера олимпийской чемпионки Токио
Илья Ковальчук с супругой воспитывают четверых детей
Сервисы назвали сферы с наибольшим интересом к молодым специалистам
Федотова прятали в армии от НХЛ и терпели санкции от ИИХФ, чтобы все равно отдать в США? Что происходит с экс-вратарем ЦСКА
Британия передала Украине танки в неполной комплектации
В Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Динамо» — «Ростов»: Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Динамо» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Тавареш может сыграть в матче с «Уралом»
Игнатьев: «Локомотив» может включить в чемпионскую борьбу, а «Спартак» — непонятный организм»
Аванесян: «Калининград 25 лет ждал выхода в РПЛ, «Балтика» не может сразу вылететь»
«Балтика» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тавареш может сыграть в матче с «Уралом»

Салтыков: «Коваленко должен справиться с давлением в «Зените», я верю в него»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости