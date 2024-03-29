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Салтыков: «Коваленко должен справиться с давлением в «Зените», я верю в него»

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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал игру Александра Коваленко за «Зенит».

«Он молодой футболист, которому нужно играть. Классно себя проявил в «Крыльях» и решил попробовать перейти в клуб, где есть сумасшедшая конкуренция. Но я слежу за ним, общаюсь. Он всегда с улыбкой, так что в психологическом плане у него все нормально. Думаю, он должен справиться с давлением. Он очень много работает, поэтому я верю в него», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года. Сумма его трансфера из «Сочи» составила 2 миллиона евро.

За петербургский клуб 20-летний хавбек отыграл 11 матчей, в общей сложности проведя на поле 291 минуту.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
Никита Салтыков
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
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