Агент Бийола: «Яка однажды хочет вернуться в ЦСКА, но пока он в шорт-листах «Интера», «Милана», «Наполи»
Футбольный агент Роберт Чибеж рассказал, что защитник Яка Бийол следит за ЦСКА и хочет вернуться когда-нибудь обратно.
«Яка постоянно вспоминает ЦСКА, — цитирует агента «РБ Спорт». — Бийол ждет, когда все происходящие события закончатся, потому что однажды он очень хочет вернуться в ЦСКА. В Италии уже много слухов по поводу будущего Яки. Он в шорт-листах «Интера», «Милана», «Ромы», «Наполи». Конкретно говорится про «Интер», если они отдадут Де Врея, велика вероятность, что на его место пригласят Яку».
Также Чибеж заявил, что ожидаемая сумма трансфера 23-летнего игрока 20-25 миллионов евро.
«Ожидаемая сумма трансфера — 20-25 миллионов евро. Также интерес проявляют два клуба из АПЛ. Но они хотят именно зимний трансфер, мы же готовы говорить только о летнем переходе. И если к тому времени сохранится интерес от трех итальянских топ-клубов, предпочтение будет отдано именно серии А. Сейчас же для Бийола важно доиграть полноценный сезон в «Удинезе», — сказал агент.
В нынешнем сезоне Бийол провел 13 матчей в составе «Удинезе» и отличился 2 голами. После первой части чемпионата его команда идет на восьмом месте в серии А.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2