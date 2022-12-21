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Агент Бийола: «Яка однажды хочет вернуться в ЦСКА, но пока он в шорт-листах «Интера», «Милана», «Наполи»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Роберт Чибеж рассказал, что защитник Яка Бийол следит за ЦСКА и хочет вернуться когда-нибудь обратно.

«Яка постоянно вспоминает ЦСКА, — цитирует агента «РБ Спорт». — Бийол ждет, когда все происходящие события закончатся, потому что однажды он очень хочет вернуться в ЦСКА. В Италии уже много слухов по поводу будущего Яки. Он в шорт-листах «Интера», «Милана», «Ромы», «Наполи». Конкретно говорится про «Интер», если они отдадут Де Врея, велика вероятность, что на его место пригласят Яку».

Также Чибеж заявил, что ожидаемая сумма трансфера 23-летнего игрока 20-25 миллионов евро.

«Ожидаемая сумма трансфера — 20-25 миллионов евро. Также интерес проявляют два клуба из АПЛ. Но они хотят именно зимний трансфер, мы же готовы говорить только о летнем переходе. И если к тому времени сохранится интерес от трех итальянских топ-клубов, предпочтение будет отдано именно серии А. Сейчас же для Бийола важно доиграть полноценный сезон в «Удинезе», — сказал агент.

В нынешнем сезоне Бийол провел 13 матчей в составе «Удинезе» и отличился 2 голами. После первой части чемпионата его команда идет на восьмом месте в серии А.

Источник: РБ Спорт
Яка Бийол
ФК Удинезе
ФК ЦСКА (Москва)
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