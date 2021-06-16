Футболисты ЦСКА отправились на предсезонный сбор в Австрию
12:25
Футболисты ЦСКА отправились на предсезонный сбор, сообщает пресс-служба армейцев.
Команда отправилась в Бад-Тацмансдорф (Австрия), где проведут первый сбор перед сезоном-2021/22. Первый сбор красно-синих продлится до 28 июня, в рамках него футболисты проведут два товарищеских матча: с «Винер-Нойштадтом» (23 июня) и КСВ 1919 (27 июня).
Армейцы вылетели в Австрию https://t.co/0YLzGCdMLm pic.twitter.com/pX8ndfNKGJ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 16, 2021
15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Алексей Березуцкий.
По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.
Читайте также
0
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: ЦСКА расстался с Ивицей Оличем, кто будет новым главным тренером, новости и материалы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю