Футболисты ЦСКА отправились на предсезонный сбор в Австрию

Футболисты ЦСКА отправились на предсезонный сбор, сообщает пресс-служба армейцев.

Команда отправилась в Бад-Тацмансдорф (Австрия), где проведут первый сбор перед сезоном-2021/22. Первый сбор красно-синих продлится до 28 июня, в рамках него футболисты проведут два товарищеских матча: с «Винер-Нойштадтом» (23 июня) и КСВ 1919 (27 июня).

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Алексей Березуцкий.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.