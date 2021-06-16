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«Слуцкий — лучший тренер России на сегодня». Мэр Казани Метшин оценил сезон «Рубина»

12:20
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги сезона для «Рубина» и назвал Леонида Слуцкого лучшим тренером России на сегодня.

— Счастливы, что большой футбол вернулся в Казань, — сказал Метшин «СЭ». — Мы в ожидании еврокубков. Конечно же, очень угадали с тренером, когда Леонид Викторович прошел через огонь, воду и медные трубы, через Европу, через Голландию, приехал к нам в золотом возрасте. У него сейчас есть и успехи, и горькие моменты, которые собираются воедино и дают ему необходимый опыт. Все сложилось, чтобы «Рубин» опять заявил о себе и в РПЛ, и за ее пределами.

— Как относитесь к его медийности?

— Красава! Только приветствуем это во всех отношениях. Такой и должен быть футбольный тренер, он должен зажигать. «Рубин» — большая футбольная семья, которая должна жить и за пределами поля. Слуцкий — современный специалист, впитавший в себя все самое лучшее мирового футбола. Лучший тренер России на сегодня.

«Рубин» завершил сезон-2020/21 на четвертом месте в турнирной таблице.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью с Ильсуром Метшиным читайте на сайте «СЭ»

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