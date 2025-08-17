«Краснодар» и «Сочи» сыграют в чемпионате России 17 августа

«Краснодар» и «Сочи» сыграют в 5-м туре чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Матч на «Ozon Арене» в Краснодаре начнется в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

17 августа, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

После четырех туров чемпионата России «Краснодар» занимает второе место с 9 очками, предыдущим соперником черно-зеленых был «Оренбург» (1:0). У «Сочи» — 1 очко и 15-я строчка, в предыдущем туре сочинцы сыграли вничью с «Динамо» (1:1).