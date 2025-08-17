Футбол
17 августа, 08:15

«Краснодар» — «Сочи»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Сочи» сыграют в чемпионате России 17 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Краснодар» и «Сочи» сыграют в 5-м туре чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Матч на «Ozon Арене» в Краснодаре начнется в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
5:1
Сочи

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 20.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

«Краснодар» — «Сочи». Онлайн-трансляция матча РПЛ

После четырех туров чемпионата России «Краснодар» занимает второе место с 9 очками, предыдущим соперником черно-зеленых был «Оренбург» (1:0). У «Сочи» — 1 очко и 15-я строчка, в предыдущем туре сочинцы сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • andrys

    как бы ты мычал с таким бюджетом

    17.08.2025

  • Саша

    Дар красный: "Нам легионеры - награда, Мы к чемпионству второму идём!" Сочи мычал:" Задаваться не надо, Дар грохнем, а сами в ФНЛ упадём!"

    17.08.2025

    • «Динамо» — ЦСКА: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

    «Зверский матч»: «Фратрия» отреагировала на ничью «Спартака» и «Зенита»
