Комличенко: «Не смотрим на «Зенит» — нужно выходить и побеждать самим»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением об отставании от «Зенита» после ничьей в матче с питерцами (0:0) в 23-м туре РПЛ.

— Отставание от «Зенита» — 9 очков. Есть какие-то шансы?

— Надо от себя отталкиваться. Выходить и так же играть, набирать очки. Говорил несколько матчей назад, что мы не смотрим на «Зенит» и на своих преследователей. Нужно выходить и самим побеждать.

После ничьей с «Зенитом» ростовчане с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Действующий чемпиона РПЛ лидируют с 55 очками.