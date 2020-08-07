Филип Уремович: «Думаю, Деспотович забьет много в этом сезоне»

Защитник «Рубина» Филип Уремович поделился мнением о попадании в символические сборные сезона РПЛ, а также рассказал о новичке команды Джордже Деспотовиче.

- Это не только моя заслуга, мы играем командой и мне помогали партнеры, — сказал Уремович для «Рубин-ТВ». — Если бы я не играл здесь, думаю, такой статистики бы не было. Спасибо команде, спасибо каждому игроку, который помогал на поле.

Мы интенсивно тренировались последние пять-шесть дней, два дня было по две тренировки, потом по одной. Нужно хорошо подготовиться к первому матчу чемпионата, думаю, физически мы подойдем в хорошем состоянии.

Деспотович хороший парень, хороший нападающий, я думаю, он быстро привыкнет, адаптируется и сможет помочь команде. Думаю, он забьет много в этом сезоне.