Фетишист сделал необычное предложение жене Песьякова

Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова рассказала о предложении фетишиста в Instagram.

Фетишист предложил купить носки, которые носила Ксения.

— Ксения, вы невероятна, я преклоняюсь перед Вашей красотой, — говорится в сообщении. — Простите за нестандартную просьбу, тысяча извинений за вопрос, если Вам он не по душе. Возможно ли приобрести носочки, которые Вы поносили?

Пожалуйста, поймите данную просьбу верно. Фетишизм ведь не от плохого. Представьте, что есть человек, который «готов целовать песок, по которому Вы ходили». Вот я готов. И не вижу ничего плохого в преклонении перед Вашей красотой.

Оплату за носочки могу перевести 100% сразу. Мне для Вас ничего не жалко. Очень надеюсь на положительное решение, заранее огромнейшее спасибо.

— Какой ад, — отреагировала Песьякова.