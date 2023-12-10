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Сегодня, 22:52

Федотов — о восьмом месте ЦСКА в РПЛ: «Как можно быть довольным результатом, если мы находимся в середине таблицы?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги первой части сезона в РПЛ.

В 18-м туре ЦСКА на выезде уступил «Краснодару» (0:1), пропустив решающий гол на 90-й минуте встречи. За быков отличился Никита Кривцов, вышедший на замену.

«Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы? Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует. Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию», — приводит слова Федотова официальный сайт армейцев.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в РПЛ перед зимним перерывом. В следующем туре весной армейцы на своем поле сыграют с «Оренбургом» (1-3 марта).

Источник: ФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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