Федотов — о восьмом месте ЦСКА в РПЛ: «Как можно быть довольным результатом, если мы находимся в середине таблицы?»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги первой части сезона в РПЛ.

В 18-м туре ЦСКА на выезде уступил «Краснодару» (0:1), пропустив решающий гол на 90-й минуте встречи. За быков отличился Никита Кривцов, вышедший на замену.

«Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы? Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует. Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию», — приводит слова Федотова официальный сайт армейцев.

После поражения от «Краснодара» ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в РПЛ перед зимним перерывом. В следующем туре весной армейцы на своем поле сыграют с «Оренбургом» (1-3 марта).