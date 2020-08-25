Федотов объяснил, почему Рами так и не сыграл за «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, почему ни разу не сыграл за команду французский защитник Адиль Рами.

«Он сам по себе очень интересный человек, очень такой подвижный, компанейский, коммуникабельный, — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Дело заключалось в том, что он делал все возможное и невозможное, чтобы выйти на футбольное поле, но травма, старая травма, помешала ему сделать это. А так никаких проблем не было. Он очень мало был задействован в тренировочном процессе. Работал с тренером по реабилитации. В нескольких занятиях появился в основной группе. Взаимодействие на футбольном поле у нас было очень ограничено».

34-летний Рами перешел в «Сочи» 21 февраля 2020 года, но уже в мае покинул команду, не проведя ни одного матча.