Федор Смолов: "Если бы я был рядом с Кокориным и Мамаевым, ничего бы не случилось"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов – о скандале с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

- Они абсолютно виноваты и точно должны получить наказание. Это сто процентов. Говорю это несмотря на дружбу. Я считаю это наказание слишком необоснованным, суровыми жестоком по отношению к ним. Я дружу больше с Пашей и знаю всю ситуацию. Поэтому мне, конечно, жалко. Не нужно устраивать из этого показательную порку. Если бы там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака, то скорее всего, наказание было бы совсем другим. Просто решили показать, что у нас в стране с власть имущими шутки плохи. Скажу так: верю, что если бы я находился с ними, то ничего бы не произошло, - сказал футболист в интервью Ксении Собчак.