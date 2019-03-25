12:55 | Футбол — РПЛ

"Фантастические твари" вернулись. Болельщики "Спартака" вновь развешивают баннеры про Глушакова

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Болельщики "Спартака" продолжают протестовать против капитана команды Дениса Глушакова.

Сегодня ночью в Москве фанаты "Спартака" развесили баннеры у офисов и салонов спонсоров красно-белых, а также в городе появились постеры, стилизованные под фильм "Фантастические твари".

 

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