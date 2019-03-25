"Фантастические твари" вернулись. Болельщики "Спартака" вновь развешивают баннеры про Глушакова

Болельщики "Спартака" продолжают протестовать против капитана команды Дениса Глушакова.
Сегодня ночью в Москве фанаты "Спартака" развесили баннеры у офисов и салонов спонсоров красно-белых, а также в городе появились постеры, стилизованные под фильм "Фантастические твари".
"Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь", "Открытие, Вклад "Глушаков": потеряй всё", "Пиво "Глушаков", забродившее год назад", "Winline, ставка на Глушакова всегда проигрышная" и другие рекламные слоганы pic.twitter.com/zFoOV72DVv– Russian ultras (@russian_ultras) 25 марта 2019 г.
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