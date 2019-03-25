"Фантастические твари" вернулись. Болельщики "Спартака" вновь развешивают баннеры про Глушакова

"Nissan, с Глушаковым далеко не уедешь", "Открытие, Вклад "Глушаков": потеряй всё", "Пиво "Глушаков", забродившее год назад", "Winline, ставка на Глушакова всегда проигрышная" и другие рекламные слоганы pic.twitter.com/zFoOV72DVv