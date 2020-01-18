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Фанаты «Зенита» провели акцию в честь прорыва блокады Ленинграда

20:42

Фанаты «Зенита» провели акцию в честь 77-летия прорыва ленинградской блокады. Годовщина события отмечается 18 января.

Фанаты сине-бело-голубых собрались на Кировском мосту через Неву. По переправе проехал танк времен Великой Отечественной войны, символизируя прорыв вражеских укреплений, а болельщики «Зенита» встретили его пиротехническим шоу.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-01-18-bolelshchiki-zenita-proveli-aktsiyu-v-chest-proryva-blokady-leningrada.htm

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