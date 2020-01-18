Фанаты «Зенита» провели акцию в честь прорыва блокады Ленинграда
20:42
Фанаты «Зенита» провели акцию в честь 77-летия прорыва ленинградской блокады. Годовщина события отмечается 18 января.
Фанаты сине-бело-голубых собрались на Кировском мосту через Неву. По переправе проехал танк времен Великой Отечественной войны, символизируя прорыв вражеских укреплений, а болельщики «Зенита» встретили его пиротехническим шоу.
Болельщики «Зенита» провели акцию в честь прорыва блокады Ленинграда ?— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) January 18, 2020
Как это было: https://t.co/mHYZguIQq4#ГородГеройЛенинград pic.twitter.com/SSvdUyPgWP
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2020-01-18-bolelshchiki-zenita-proveli-aktsiyu-v-chest-proryva-blokady-leningrada.htm
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