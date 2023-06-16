«Факел» продлил контракт с защитником Сусловым

«Факел» в Telegram-канале объявил о продлении контракта с защитником Кириллом Сусловым.

Срок нового соглашения с 31-летним футболистом не сообщается.

Суслов выступает за «Факел» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне защитник провел 26 матчей во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.

«Факел» в стыковых матчах РПЛ обыграл «Енисей» (1:0, 2:0) и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.