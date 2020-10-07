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Евсеев подал в отставку с поста главного тренера «Уфы»

14:48
Вадим Евсеев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», Вадим Евсеев сам подал в отставку с поста главного тренера «Уфы». В ближайшее время 44-летний специалист покинет клуб.

«Уфа» после 10 туров занимает 15-е место с 6 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В текущем сезоне уфимцы одержали только одну победы, трижды сыграли вничью при шести поражениях.

Евсеев тренирует «Уфу» с марта 2019 года. В минувшем сезоне под его руководством команда заняла 9-е место в чемпионате России. (Севастиан Терлецкий)

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