Евсеев подал в отставку с поста главного тренера «Уфы»

По информации «СЭ», Вадим Евсеев сам подал в отставку с поста главного тренера «Уфы». В ближайшее время 44-летний специалист покинет клуб.

«Уфа» после 10 туров занимает 15-е место с 6 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В текущем сезоне уфимцы одержали только одну победы, трижды сыграли вничью при шести поражениях.

Евсеев тренирует «Уфу» с марта 2019 года. В минувшем сезоне под его руководством команда заняла 9-е место в чемпионате России. (Севастиан Терлецкий)