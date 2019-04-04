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Евгений Гапон: "Для "Анжи" теперь каждая игра – самая важная"

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Защитник "Анжи" Евгений Гапон поделился ожиданиями перед матчем 22-го тура российской премьер-лиги с "Динамо". Он отметил, что для его команды теперь каждая игра – самая важная

– После победы в Оренбурге команда потерпела три поражения к ряду. Сильно ли давит на игроков такая серия?

– Да, у нас были неудачные игры и это, конечно, давит на нас, – сказал Гапон в интервью пресс-службе клуба. – Как бы ты ни старался отвлечься, после поражений эмоциональный фон совершенно другой в отличие от побед. Но мы не собираемся сдаваться!

– Что сейчас главное в матче с "Динамо"? Грамотно подготовиться тактически или правильно настроиться?

– Сейчас каждая игра в нашем положении – самая важная! Я бы сказал, – грамотно подготовиться тактически и при этом должным образом настроиться. По-другому не обыграть таких соперников.

– Подобным образом и были добыты три очка во встрече с "Динамо" в первом круге?

– Подобным образом мы набрали все свои очки… (улыбается).

– Как ты считаешь, сколько очков "Анжи" потерял в ходе сезона, скажем так, на ровном месте? Не приходилось считать?

– Я не люблю заниматься подобными подсчетами. Набранные очки – это и есть наш сегодняшний уровень, который, бесспорно, мы можем повысить.

Матч "Анжи" - "Динамо" пройдет 6-го апреля, начало игры – в 14:00.

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Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/evgenij_gapon_kajdaja_igra_samaja_vajnaja040419/

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