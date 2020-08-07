«Это так было вовремя». Девушка-комик рассказала о встрече со Слуцким в детокс-клинике

Участница шоу «Stand Up» Юлия Ахмедова рассказала, как главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий помог ей в трудный жизненный момент.

— Была история, я думала: «Вот, концерт никто не посмотрел, проект никто не смотрит, никому мой юмор не нужен», — рассказала в подкасте «Время от времени подкаст» Ахмедова. — Есть детокс-клиника в Подмосковье, я проходила там чистку организма. Я вся в этом настроении, что я — ничто, никто, неудачница жалкая и так далее, спускаюсь на ресепшн, чтобы взять какой-то документ. Мне навстречу идет Слуцкий и говорит: «Юля, здравствуйте, я ваш поклонник, мне так нравится ваше творчество! Я вас и в КВН смотрел, и сейчас смотрю». Это было так вовремя! Спасибо ему большое!