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«Это провал». Газзаев оценил выступление «Спартака»

10:15
Нападающий «Спартака» Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Нападающий «Спартака» Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев дал интервью «СЭ». Он оценил выступление «Спартака» в сезоне-2019/20, где красно-белые не попали в еврокубки и заняли седьмое место.

— Это было, конечно, провальное выступление. Считаю, что «Спартак» укомплектован неплохо, — отметил Газзаев. — С таким подбором игроков и возможностями клуб обязан каждый год бороться за Лигу чемпионов, а не за седьмое место и угрожать шестому. Нужно качественно подготовиться и нацелиться на результат. А тренеру быть чуточку скромнее. Сначала показать результат, а потом говорить про 250 вариантов ведения игры в атаке. Пока мы не увидели ни одного. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте здесь.

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