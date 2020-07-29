«Это провал». Газзаев оценил выступление «Спартака»
10:15
Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России Валерий Газзаев дал интервью «СЭ». Он оценил выступление «Спартака» в сезоне-2019/20, где красно-белые не попали в еврокубки и заняли седьмое место.
— Это было, конечно, провальное выступление. Считаю, что «Спартак» укомплектован неплохо, — отметил Газзаев. — С таким подбором игроков и возможностями клуб обязан каждый год бороться за Лигу чемпионов, а не за седьмое место и угрожать шестому. Нужно качественно подготовиться и нацелиться на результат. А тренеру быть чуточку скромнее. Сначала показать результат, а потом говорить про 250 вариантов ведения игры в атаке. Пока мы не увидели ни одного. (Дмитрий Симонов)
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