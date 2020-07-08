«Это игрок сборной!» Игроки «Уфы» поздравили Даниила Фомина после победы над «Ростовом»

Защитник «Уфы» Даниил Фомин поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России (2:1). Футболист реализовал пенальти и был признан лучшим игроком встречи.

— Смотрел за действиями Песьякова и сам для себя уже решал, в какой угол бить, — сказал Фомин в эфире «Матч премьер» . — Думаю, тут совокупность.

В этот момент интервью Фомина прервали игроки «Уфы», начавшие аплодировать футболисту. А один даже сказал: «Это игрок сборной!»

— Видите, какой коллектив у нас, — продолжил футболист. — Боролись до конца, ждали свои шансы. От побед только положительные эмоции, но уже завтра будем готовиться к «Локомотиву», бороться за место в Лиге Европы. Ни в коем случае не расслабляемся, идем дальше.

Фомин уже вызывался в сборную России в ноябре 2018 года, но на поле не выходил.