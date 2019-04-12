Ещенко и Фернанду тренировались в общей группе без ограничений

"Спартак" провел очередную тренировку перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Ростова". Как сообщает официальный сайт красно-белых, в общей группе без ограничений работали хавбек Фернанду и защитник Андрей Ещенко. Они полностью восстановились от последствий травм.

📰 Ещенко и Фернандо тренируются без ограничений#Спартак продолжает готовиться к гостевому матчу @rfpl против "Ростова". Команда отправится в Ростов-на-Дону завтра днем, а сегодня провела очередную тренировку.



Подробнее: https://t.co/PBpUI33uTH pic.twitter.com/I3dKeGkCnE – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 апреля 2019 г.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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