16:08 | Футбол — РПЛ

Ещенко и Фернанду тренировались в общей группе без ограничений

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"Спартак" провел очередную тренировку перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Ростова". Как сообщает официальный сайт красно-белых, в общей группе без ограничений работали хавбек Фернанду и защитник Андрей Ещенко. Они полностью восстановились от последствий травм.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

Ростов - Спартак

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-04-12-yeshchenko_i_fernando_treniruyutsya_bez_ogranicheniy/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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