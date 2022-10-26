Экс-тренер «Локомотива» Давидс считает, что клуб был бы близок к самым высоким местам в РПЛ, если бы он и Циннбауэр остались в нем

Экс-тренер московского «Локомотива» Фадлу Давидс рассказал, какое будущее ждало «Локомотив», если бы он и Йозеф Циннбауэр остались в московском клубе.

«Если бы я остался, могу гарантировать на сто процентов, что «Локомотив» не вылетел бы. Если бы нам выпал шанс поработать плодотворно отработать в паузу на чемпионат мира, провести 3-5 недель с командой, гарантирую на сто процентов, что «Локомотив» не только не вылетел бы, но по итогам был бы близок к самым высоким местам в лиге. Я в этом уверен», — приводит «РБ Спорт» слова южноамериканского специалиста.

Давидс был приглашен в московский клуб главным тренером Йозефом Циннбауэром после отставки Марвина Комппера. Однако он отработал в «Локомотиве» менее 20 дней.

8 октября руководство железнодорожников уволило спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.