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Экс-тренер «Локомотива» Давидс считает, что клуб был бы близок к самым высоким местам в РПЛ, если бы он и Циннбауэр остались в нем

Алина Савинова
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Экс-тренер московского «Локомотива» Фадлу Давидс рассказал, какое будущее ждало «Локомотив», если бы он и Йозеф Циннбауэр остались в московском клубе.

«Если бы я остался, могу гарантировать на сто процентов, что «Локомотив» не вылетел бы. Если бы нам выпал шанс поработать плодотворно отработать в паузу на чемпионат мира, провести 3-5 недель с командой, гарантирую на сто процентов, что «Локомотив» не только не вылетел бы, но по итогам был бы близок к самым высоким местам в лиге. Я в этом уверен», — приводит «РБ Спорт» слова южноамериканского специалиста.

Давидс был приглашен в московский клуб главным тренером Йозефом Циннбауэром после отставки Марвина Комппера. Однако он отработал в «Локомотиве» менее 20 дней.

8 октября руководство железнодорожников уволило спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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19%

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Ф2(0)

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2.13

П1

11%

2.32
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Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

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26%

1.54

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21%

1.65
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
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 - : -
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 - : -
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