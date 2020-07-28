Экс-полузащитник «Зенита» оценил перспективы Кокорина вернуться в клуб из Санкт-Петербурга

Экс-полузащитник «Зенита» и «Гамбурга», бывший главный тренер сборной Молдавии Александр Куртиян считает, что нападающий Александр Кокорин пригодился бы сине-бело-голубых в качестве игрока ротации. В этом сезоне форвард играл на правах аренды за «Сочи».

— Для чемпионата России «Зениту» за глаза хватит атакующей тройки Дзюба-Азмун-Малком, — цитируют «Известия» Куртияна. — Для укрепления состава к Лиге чемпионов, возможно, Кокорин бы и пригодился, как игрок ротации. Но согласен ли Саша на такую роль? Ему уже скоро 30, и надо использовать весь свой потенциал. Вряд ли в Петербурге у него будет такая возможность.