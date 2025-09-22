Экс-игрок сборной Сербии Рукавина: «Слежу за русским футболом, Россия для нас близкая страна»

Бывший защитник сборной Сербии Антонио Рукавина в разговоре с «СЭ» рассказал об интересе к РПЛ.

«Конечно, слежу за русским футболом, поскольку я играл в Казахстане. Там несколько схожая культура с Россией. Здесь играли и мои друзья, например Тошич. Смотрел раньше, как российские клубы играли в Лиге чемпионов. Для нас Россия — близкая страна, и я смотрю игры РПЛ», — сказал Рукавина «СЭ» на Кубке легенд.

Рукавина известен по выступлениям за «Боруссию» Д, «Мюнхен 1860», «Реал Вальядолид», «Вильярреал» и «Астану». Он провел 59 матчей за сборную Сербии.