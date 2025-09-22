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22 сентября 2025, 12:31

Экс-игрок сборной Сербии Рукавина: «Слежу за русским футболом, Россия для нас близкая страна»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший защитник сборной Сербии Антонио Рукавина в разговоре с «СЭ» рассказал об интересе к РПЛ.

«Конечно, слежу за русским футболом, поскольку я играл в Казахстане. Там несколько схожая культура с Россией. Здесь играли и мои друзья, например Тошич. Смотрел раньше, как российские клубы играли в Лиге чемпионов. Для нас Россия — близкая страна, и я смотрю игры РПЛ», — сказал Рукавина «СЭ» на Кубке легенд.

Рукавина известен по выступлениям за «Боруссию» Д, «Мюнхен 1860», «Реал Вальядолид», «Вильярреал» и «Астану». Он провел 59 матчей за сборную Сербии.

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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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