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Сегодня, 09:45

Мор: «ЦСКА вытеснит «Ростов» из тройки призеров»

Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты ЦСКА.
Фото ПФК ЦСКА

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» оценил расклад в борьбе за медали в РПЛ.

— Как думаете, удержится «Спартак» в призовой тройке?

— Наверняка. Игра у команды поставлена, структурных проблем не видно. Ребята знают, что нужно делать на поле, в каждом матче создают много моментов. Подводит реализация. Плюс ошибки отдельных футболистов. То Дуарте допустит ляп, то Джикия, то Селихов...

— Ясно.

— Подчеркиваю — это не системные ошибки. Индивидуальные! Если «Спартак» начнет играть строго от обороны, конечно, он будет меньше пропускать. Но Абаскаль выстраивает другой футбол — интересный, атакующий, агрессивный. За что тренеру честь и хвала.

— ЦСКА зацепится за медали?

— Думаю, да.

— Значит, в «Ростов» вы не верите?

— Так и есть. Мне кажется, выпадет он из тройки к концу чемпионата.

— Аргументы?

— «Спартак» и ЦСКА явно превосходят «Ростов» как по качеству игры, так и по подбору исполнителей. Надо отдать должное Карпину. Из своих футболистов он выжимает даже не 100 процентов — 150! Но весь сезон так продолжаться не может. Ресурс у команды ограничен. Много молодежи, которая только набирается опыта. Нет замены лидерам. В предыдущем туре не играли Глебов с Уткиным — середина поля сразу просела. Если бы «Оренбург» не сбавил обороты во втором тайме, ростовчане бы точно проиграли.

ЦСКА располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка за 23 тура. «Ростов» идет на втором месте с 46 очками.

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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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