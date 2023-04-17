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Сегодня, 09:30

Мор: «Не ругайте Литвинова!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в матче 23-го тура РПЛ с «Торпедо» (2:1).

— «Спартак» выдал очередной веселый матч.

— В целом команда выглядела весьма неплохо, имела подавляющее преимущество и легко могла довести матч до победы с крупным счетом. Но после двух удалений получила нервотрепку в концовке.

— Да уж.

— При равных составах я думал: вот после полуторамесячного перерыва вернулся в основу Дуарте. Ну и как оценить его игру? Работы-то у парагвайского защитника практически не было. Это я к тому, что «Спартак» полностью переигрывал «Торпедо». И вдруг все перевернулось! Удаление Литвинова, потом Мартинса... На Руслане, который заработал вторую желтую, остановлюсь отдельно.

— Давайте.

— Не ругайте парня! Что выгодно отличает его от многих российских футболистов, в том числе играющих в «Спартаке»? Очень удобные передачи! Можно ведь перестраховаться и покатить мяч прямо в ноги партнеру. А Литвинов всегда старается отпасовать ему на ход. Благодаря чему соперник остается за спиной, появляется больше времени и пространства.

— И?

— Именно такую передачу Руслан пытался сделать в матче с «Торпедо». Но левой ногой не исполнил, мяч не поднял. Технический брак. А дальше перехват, ну и пришлось фолить, исправляя собственную ошибку.

«Спартак» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Торпедо» занимает 16-е место с 13 очками.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

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И К Ж
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Максим Ненахов

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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Локомотив

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