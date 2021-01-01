Дзюба записал новогоднее обращение у елки

Форвард «Зенита» Артем Дзюба опубликовал новое видео в Instagram. Он записал его в новогодний вечер.

«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать вам всем здоровья. Берегите себя, берегите своих близких и родных. Мне кажется, это самое важное», — сказал Дзюба на видео.

В текущем сезоне Дзюба провел 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.