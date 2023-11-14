Дзюба и Пиняев высмеяли новость о конфликте, выложив видео с Хасбиком и турком Коксалом Бабой

Нападающие «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев отреагировали на информацию об их конфликте.

В соцсети Дзюба выложил видео с миниатюрным турком Коксалом Бабой, а Пиняев — с российским блогером Хасбиком, который бьет легенду НБА Шакила О`Нила.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

Как утверждал источник, во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку.

14 ноября «Локомотив» выступил с заявлением, в котором опроверг информацию о потасовке.