Джордан Ларссон тренировался по индивидуальной программе

Шведский новичок "Спартака" нападающий Джордан Ларссон провел тренировку по индивидуальной программе, информирует официальный сайт клуба. Форвард уже заявлен для участия в чемпионате России. 22-летний форвард будет выступать под 23-м номером.

Завтра "Спартак" в матче 4-го тура чемпионата России сыграет с "Динамо".

Напомним, что Ларссон перешел в "Спартак" из "Норрчепинга". Его контракт рассчитан на 4 года.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Спартак" - "Динамо". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало - в 19.00.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр