Джикия рассказал, что думает о новичках «Спартака»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что думает о новых игроках команды после победы в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ над «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1).
— «Ростов» мы знаем больше, чем первые команды в товарищеских играх. Еще будем встречаться в чемпионате. Открыли турнир. Пытались сделать, что наигрывали, на чем делали акцент. Что-то получалось, что-то — нет. Все спокойно, делаем свою работу.
— Как вам новичок Дуарте? Скоро его увидим основным защитником «Спартака»?
— Это не ко мне вопрос. Что касается его общения в коллективе, то он с каждым днем становится все ближе, адаптируется, что очень хорошо. Тавареш тоже. Все будет хорошо. Чувствую ли, что это усиление? Покажет время.
— Что скажете по Таварешу?
— Они приехали с Дуарте вместе. Они хорошо вливаются в коллектив потихоньку. Понятно, что тяжело. Будет еще переезд в Москву, это займет время на адаптацию. Мы со своей стороны максимально поможем им. Что касается футбольных качеств, то это покажет только время
— Сегодня практически не было опасных моментов. Как защитника вас это радует или огорчает?
— Не знаю, опасные моменты у наших ворот были. Будет анализировать, разбор будет обязательно, где проведем работу над ошибками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2