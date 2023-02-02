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Сегодня, 22:19

Джикия рассказал, что думает о новичках «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что думает о новых игроках команды после победы в первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ над «Ростовом» (0:0, пенальти — 2:1).

— «Ростов» мы знаем больше, чем первые команды в товарищеских играх. Еще будем встречаться в чемпионате. Открыли турнир. Пытались сделать, что наигрывали, на чем делали акцент. Что-то получалось, что-то — нет. Все спокойно, делаем свою работу.

— Как вам новичок Дуарте? Скоро его увидим основным защитником «Спартака»?

— Это не ко мне вопрос. Что касается его общения в коллективе, то он с каждым днем становится все ближе, адаптируется, что очень хорошо. Тавареш тоже. Все будет хорошо. Чувствую ли, что это усиление? Покажет время.

— Что скажете по Таварешу?

— Они приехали с Дуарте вместе. Они хорошо вливаются в коллектив потихоньку. Понятно, что тяжело. Будет еще переезд в Москву, это займет время на адаптацию. Мы со своей стороны максимально поможем им. Что касается футбольных качеств, то это покажет только время

— Сегодня практически не было опасных моментов. Как защитника вас это радует или огорчает?

— Не знаю, опасные моменты у наших ворот были. Будет анализировать, разбор будет обязательно, где проведем работу над ошибками.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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