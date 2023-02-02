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Соболев рассказал, как сказывается отсутствие Промеса на сборе «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как сказывается отсутствие форварда Квинси Промеса на сборе команды.

Руководство красно-белых разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

— Как считаешь, на данный момент какая линия атаки более мощная: у «Спартака» или «Зенита»?

— Не знаю. Сколько «Спартак» забил в этом сезоне.

— Поменьше чуть-чуть.

— Значит, пока наверное, лучше линия «Зенита».

— С Промесом сейчас на связи, как он?

— Честно, не могу ответить на вопрос. С ним на связи, общаемся. Спрашиваем, что как. Тренируется, готовится. По третьему сбору ничего сказать не могу.

— Как сказывается его отсутствие?

— Понятно, что Промес это один из лидеров команды. Конечно, это сказывается. С любым другим футболистом это бы тоже сказывалось. Он часть коллектива, команды. Конечно, будет сказываться.

— Можно ли будет без этих сборов в сезоне Промесу что-то показать?

— Я думаю, он профессионал. Он готовится, тренируется. Проблем не должно быть.

Александр Соболев
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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