Дюков — о бюджетах в российском футболе: «Не могу исключать, что судейский скандал окажет негативные последствия»

Президент РФС Алексанр Дюков поделился мнением о возможном влиянии скандала в «Крыльях Советов» на российский футбол.

— Может ли повлиять этот скандал на количество денег в российском футболе?

— Не могу исключать того, что этот скандал окажет негативные последствия. Надеемся, что нам удастся выйти из истории с минимальными последствиями. Все виновные, если таковые будут выявлены, должны быть наказаны.

— Вы сказали, что с октября ведется расследование. Что вам подсказывают внутренние ощущения. Есть ли место нарушению, будут ли виновные?

— Давайте не будем забегать вперед. Дождемся завершения расследования. Пока в матчах, которые изучили, не было ничего экстраординарного. Пока что нельзя исключать того, что это могла быть инициатива сотрудников клуба, которые «прикрылись» судьями, чтобы совершить незаконное присвоение средств. Как и того, что судьи могли получать какое-то вознаграждение. Нужно детально разобраться в ситуации. Пока преждевременно делать выводы.

— Есть мнение , что из профессионального футбола нужно вывести бюджетные деньги направить их на развитии академий. Как РФС относится к этому?

— Для того, чтобы футбол оставался массовым спортом, у детей должны быть примеры спортсменов, которые достигают высоких целей. Если не будет спорта высших достижений, это помешает массовому спорту. Это две взаимосвязанные системы.

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.