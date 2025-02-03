Гафин о переговорах с «Ботафого» по Бителло: «Контакты были, может быть, они еще будут»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переговоры московского клуба с «Ботафого» о возможном трансфере полузащитника Бителло.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний бразилец настроен перейти в «Ботафого».

«Мы общались с «Ботафого» по Бителло, были официальные предложения. «Ботафого» вело себя корректно в переговорах. Контакты были, может быть, они еще будут», — сказал Гафин «СЭ».

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний хавбек забил 11 голов и отдал 12 результативных передач за 51 игру.