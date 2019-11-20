Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, знал ли он перед подписанием контракта с московским клубом об общественном давлении.

— Это я уже понял, — цитирует Тедеско Transfermarkt. — Один из главных аспектов, с которым ознакомился. «Спартак» здесь — народный клуб, так его называют. Соответственно, интерес гигантский. Но это была одна из причин сюда прийти. Мне кажется, что клуб что-то значит для людей, что он важен для них. Подобное я испытал с «Эрцгебирге» и «Шальке».

Давление СМИ? Похоже на то, что было с «Шальке». Тогда я был новичком в лиге. Многие меня не знали- теперь все немного расслабились.

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