Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:49

Орещук рассказал, какие позиции необходимо усилить «Динамо»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, какие позиции необходимо усилить московскому клубу клубу.

«Во-первых, надо дождаться решения иностранцев и после этого говорить о чем-то, — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем». — Я так понимаю, окончательно все станет понятно 1 июля. Тогда можно что-то конкретное сказать. Мы же не знаем, может, все готовы остаться«.

Также бывший спортивный директор «Динамо» поделился мнением о вратарях московского клуба.

«У Шунина действующий контракт. В «Динамо» два хороших вратаря. У нас есть лучше на рынке? Ломаев, Адамов? Это недешевые варианты. К тому же Ломаев не готов. Адамов уже созрел, но ему лучше еще один сезон в «Сочи» провести», — сказал он.

Также Орещук поделился мнением об игре вратаря Антона Шунина, у которого в прошедшем сезоне был один из худших показателей по отраженным ударам — 60 процентов.

«Решение будет принимать тренерский штаб. Плюс у «Динамо» есть Лещук, идеальный вариант, если что-то у Антона не пойдет», — сказал он.

В первом туре Российской премьер-лиги сезона-2022/23 «Динамо» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 17 июля. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/oreshchuk-o-vrataryakh-dinamo-tyazhelovato-pretendovat-na-chto-to-sereznoe-kogda-v-tvoi-vorota-zalet

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Франсиско Черундоло
Рафаэль Надаль

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
⚽ Футбол. Чемпионат Европы U19. Финал
Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Антон Шунин
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Все хотят супербой Бивол – Бетербиев. Но он может сорваться из-за жадности и британского боксера
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Губерниев — об уходе Ларссона: «Редкий иностранец сейчас не уедет из России»
Малафеев считает, что «Зениту» не нужно подписывать иностранного вратаря
Пономарев — о возможном переходе Оздоева: «В Саудовской Аравии он может спокойно поиграть еще два-три года»
В «Химках» заявили, что не заинтересованы в продаже Лантратова
Мостовой — об Оздоеве в клубе из Саудовской Аравии: «Если получится, пусть едет. Сейчас мир держится на деньгах»
В «Зените» отреагировали на назначение Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малафеев считает, что «Зениту» не нужно подписывать иностранного вратаря

Губерниев — об уходе Ларссона: «Редкий иностранец сейчас не уедет из России»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости