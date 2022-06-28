Орещук рассказал, какие позиции необходимо усилить «Динамо»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, какие позиции необходимо усилить московскому клубу клубу.
«Во-первых, надо дождаться решения иностранцев и после этого говорить о чем-то, — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем». — Я так понимаю, окончательно все станет понятно 1 июля. Тогда можно что-то конкретное сказать. Мы же не знаем, может, все готовы остаться«.
Также бывший спортивный директор «Динамо» поделился мнением о вратарях московского клуба.
«У Шунина действующий контракт. В «Динамо» два хороших вратаря. У нас есть лучше на рынке? Ломаев, Адамов? Это недешевые варианты. К тому же Ломаев не готов. Адамов уже созрел, но ему лучше еще один сезон в «Сочи» провести», — сказал он.
Также Орещук поделился мнением об игре вратаря Антона Шунина, у которого в прошедшем сезоне был один из худших показателей по отраженным ударам — 60 процентов.
«Решение будет принимать тренерский штаб. Плюс у «Динамо» есть Лещук, идеальный вариант, если что-то у Антона не пойдет», — сказал он.
В первом туре Российской премьер-лиги сезона-2022/23 «Динамо» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 17 июля. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -