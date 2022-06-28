Орещук рассказал, какие позиции необходимо усилить «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, какие позиции необходимо усилить московскому клубу клубу.

«Во-первых, надо дождаться решения иностранцев и после этого говорить о чем-то, — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем». — Я так понимаю, окончательно все станет понятно 1 июля. Тогда можно что-то конкретное сказать. Мы же не знаем, может, все готовы остаться«.

Также бывший спортивный директор «Динамо» поделился мнением о вратарях московского клуба.

«У Шунина действующий контракт. В «Динамо» два хороших вратаря. У нас есть лучше на рынке? Ломаев, Адамов? Это недешевые варианты. К тому же Ломаев не готов. Адамов уже созрел, но ему лучше еще один сезон в «Сочи» провести», — сказал он.

Также Орещук поделился мнением об игре вратаря Антона Шунина, у которого в прошедшем сезоне был один из худших показателей по отраженным ударам — 60 процентов.

«Решение будет принимать тренерский штаб. Плюс у «Динамо» есть Лещук, идеальный вариант, если что-то у Антона не пойдет», — сказал он.

В первом туре Российской премьер-лиги сезона-2022/23 «Динамо» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 17 июля. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».