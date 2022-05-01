Главный тренер «Спартака» Ваноли рассказал о состоянии Умярова, который восстанавливается от травмы бедра

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о состоянии полузащитника Наиля Умярова, который восстанавливается от травмы бедра.

«Состояние Умярова? У него повреждение задней поверхности бедра. Он уже приступил к беговым упражнениям. Давать какие-то прогнозы сейчас трудно. Мы ежедневно следим за ним», — сказал Ваноли на пресс-конференции после победы над «Крыльями Советов» (2:1).

Умяров не выходил на поле с 16 апреля, тогда он получил повреждение в игре с «Рубином» (1:1). В нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил 1 гол в 25 матчах за красно-белых.