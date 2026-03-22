«Локомотив» — «Акрон»: Руденко вновь вывел хозяев вперед
«Локомотив» вновь вышел вперед в домашнем матче с «Акроном» в 22-м туре РПЛ — 2:1.
На 23-й минуте гол забил Александр Руденко.
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|Локомотив – Ахмат
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