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22 марта, 19:25

«Локомотив» — «Акрон»: Руденко вновь вывел хозяев вперед

Руслан Минаев

«Локомотив» вновь вышел вперед в домашнем матче с «Акроном» в 22-м туре РПЛ — 2:1.

На 23-й минуте гол забил Александр Руденко.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.
22 марта, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
5:1
Акрон
&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 22&nbsp;марта 2026 года.«Локомотив» принимает «Акрон» — Руденко вывел хозяев вперед: онлайн-трансляция матча РПЛ

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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