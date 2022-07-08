Источник: Педро Роша хочет расторгнуть контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Педро Роша хочет расторгнуть контракт с московским клубом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 27-летний бразилец хотел бы получить денежную компенсацию в случае досрочного расторжения контракта. Он получает в «Спартаке» 1,8 миллиона евро в год, а его соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что, если сторонам не удастся договориться об этом, нападающий может воспользоваться опцией Международной федерации футбола (ФИФА) для иностранных игроков, принадлежащих российским клубам, и приостановить контракт со красно-белыми, а через год стать свободным агентом.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро. В составе московского клуба он провел 19 матчей, забив в них один мяч и отдав две результативные передачи.