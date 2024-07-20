Директор «Акрона» Власов: «Из первых семи матчей сезона только два домашних. Что есть, то есть»
Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов поделился мнением о старте сезона РПЛ для тольяттинского клуба.
«Что есть, то есть. Из семи первых матчей у нас только два домашних: начало будет тяжелым. Принимаем все как должное и работаем с тем, что имеем», — цитирует директора Metaratings.ru.
20 июля «Акрон» сыграет в гостях с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ.
Источник: Metaratings.ru
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0-0
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|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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