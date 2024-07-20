Директор «Акрона» Власов: «Из первых семи матчей сезона только два домашних. Что есть, то есть»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов поделился мнением о старте сезона РПЛ для тольяттинского клуба.

«Что есть, то есть. Из семи первых матчей у нас только два домашних: начало будет тяжелым. Принимаем все как должное и работаем с тем, что имеем», — цитирует директора Metaratings.ru.

20 июля «Акрон» сыграет в гостях с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ.