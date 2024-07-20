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Директор «Акрона» Власов: «Из первых семи матчей сезона только два домашних. Что есть, то есть»

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов поделился мнением о старте сезона РПЛ для тольяттинского клуба.

«Что есть, то есть. Из семи первых матчей у нас только два домашних: начало будет тяжелым. Принимаем все как должное и работаем с тем, что имеем», — цитирует директора Metaratings.ru.

20 июля «Акрон» сыграет в гостях с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Кубок России
РПЛ
ФК Акрон
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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