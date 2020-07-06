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«Динамо» закрыли на базе до конца сезона

6 июля 2020, 13:35
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По информации «СЭ», столичное «Динамо» в полном составе продолжит жить на базе в Новогорске до конца текущего сезона. Изоляция продлится до 21 июля. Команда будет выезжать с базы только на матчи.

С 20 июня все члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал находятся на учебно-тренировочной базе клуба в закрытом режиме. Ранее пресс-служба бело-голубых объявила, что у трех игроков команды — Клинтона Нжи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьски обнаружили коронавирус.

Клуб занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. 9 июля команда на выезде сыграет против «Урала» в матче 27-го тура РПЛ.

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