«Пари НН» — «Оренбург»: ничья после первого тайма

«Пари НН» и «Оренбург» обменялись голами в первом тайме матча 8-го тура чемпионата России — 1:1.

На 41-й минуте гол забил нападающий нижегородцев Хуан Боселли. На 45+1-й минуте счет с пенальти сравнял форвард оренбуржцев Хорди Томпсон.

Игра проходит на «Мордовия Арене» в Саранске.