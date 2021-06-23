Испанский полузащитник «Маккаби» из Хайфы рассказал, как мог перейти в ЦСКА зимой

Полузащитник «Маккаби» из Хайфы Хосе Родригес рассказал, как мог оказаться в ЦСКА зимой 2021 года.

«Зимой мной интересовались ЦСКА и «Америка» из Мексики, но «Маккаби» было все равно, какую сумму за меня предложат. В клубе сказали, что не будут меня продавать, сказали, что не отпустят за любые деньги», — приводит AS слова Родригеса.

В сезоне-2020/21 Родригес провел 36 матчей за «Маккаби», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего испанца в 800 тысяч евро.