Белоголовцев уверен, что «Зенит» в следующем сезоне РПЛ снова станет чемпионом
Российский актер и телеведущий Сергей Белоголовцев считает, что «Спартак» не сможет составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ.
«Какие линии нужно усилить «Спартаку», чтобы команда смогла побороться за титул? Даже рассуждать на эту тему не хочется, потому что я уверен, что в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом», — цитирует Белоголовцева «РБ Спорт».
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд выиграл РПЛ. Второе место в турнирной таблице занял ЦСКА, третье — «Спартак».
В первом туре предстоящего сезона чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Пари НН». Матч пройдет 23 июля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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