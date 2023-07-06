Белоголовцев уверен, что «Зенит» в следующем сезоне РПЛ снова станет чемпионом

Российский актер и телеведущий Сергей Белоголовцев считает, что «Спартак» не сможет составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ.

«Какие линии нужно усилить «Спартаку», чтобы команда смогла побороться за титул? Даже рассуждать на эту тему не хочется, потому что я уверен, что в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом», — цитирует Белоголовцева «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд выиграл РПЛ. Второе место в турнирной таблице занял ЦСКА, третье — «Спартак».

В первом туре предстоящего сезона чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Пари НН». Матч пройдет 23 июля.