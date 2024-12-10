«Динамо» близко к продлению контракта с Маричалем

Как стало известно «СЭ», «Динамо» практически договорилось о продлении контракта с защитником Николасом Маричалем.

Нынешнее соглашение с 23-летним игроком сборной Уругвая рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Маричаль сыграл за бело-голбых 22 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

«Динамо» после 18 туров в текущем сезоне РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице с 35 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 4 балла, и «Зениту» — 4.