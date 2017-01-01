17:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Девич ушел из "Рубина"

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Нападающий Марко Девич больше не является игроком "Рубина". Клуб внес 33-летнего форварда в список отзаявок. Контракт украинца с сербскими корнями с казанцами истек в декабре, и команда не стала его продлевать.

Девич выступал за "Рубин" с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 8 матчах, забив один гол. Всего в Казани на его счету 14 забитых мячей в 43 играх.

Дополнительная информация

http://www.rfpl.org/players/otzayavka/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Морозов95

пенсионер, чем старше игрок, тем больше зп

20:36

Sudden Finger

в Спартак его)))

18:21

ЮКИ

хороший игрок,но Не смогли его в Р. раскрыть достойно....

17:58

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