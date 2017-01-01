Девич ушел из "Рубина"

Нападающий Марко Девич больше не является игроком "Рубина". Клуб внес 33-летнего форварда в список отзаявок. Контракт украинца с сербскими корнями с казанцами истек в декабре, и команда не стала его продлевать.

Девич выступал за "Рубин" с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 8 матчах, забив один гол. Всего в Казани на его счету 14 забитых мячей в 43 играх.