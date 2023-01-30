Угаров: «Было бы лучше, если бы Малком ушел из «Зенита» в «ПСЖ»

Угаров считает, что для «Зенита» было бы лучше, если Малком перешел бы в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал информацию о том, что атакующий полузащитник сине-бело-голубых Малком не перейдет в «ПСЖ».

«Я, честно говоря, считаю, что было бы лучше, если бы он ушел. Во-первых, «Зенит» бы на нем заработал. Во-вторых, освободилось бы место для футболистов с российским паспортом. Я в эти сказки не верил, что он в «ПСЖ» уходит. Хоть бы какой-нибудь другой клуб придумали пониже уровнем. Пропадет ли у него мотивация играть за «Зенит»? Никуда он не собирался уходить. Это разговоры в пользу бедных. Я не понимаю, зачем ему это надо. У него есть контракт. Я думаю, что ничего не повлияет. Не было у него никакого варианта, чтобы перейти в «ПСЖ». Он не того уровня футболист, чтобы ему предлагали трансфер. Он не подошел бы не подошел по своим данным», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно о том, что генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

Позже журналист Маттео Моретто сообщил, что трансфер не состоится.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.