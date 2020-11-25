РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Давыденко: «Ситуацию с Дзюбой забудут через пару месяцев»

15:15
Теги:

Бывший российский теннисист Николай Давыденко высказался о скандальной ситуации с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой.

В начале ноября в сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы, после которого форвард был выведен из состава национальной команды и лишился капитанской повязки в клубе.

— Мне интересно, что происходит в России и мире, — приводит TeamRussia слова Даывденко. — Чтобы быть в курсе новостей, скачал на свой смартфон несколько мобильных интернет-приложений крупных спортивных порталов. Но не всегда контент оправдывает ожидания. Вот, к примеру, взять ситуацию вокруг Артема Дзюбы. Абсолютно непонятно, зачем он стал публично извиняться. Мог бы всех послать и пойти заниматься этим самым на улицу. Самое главное, что через пару месяцев скандал уляжется, и все пойдет своим чередом.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/geroi/tenis-medvedev-vyigral-itogovyj-turnir-kto-samyj-silnyj-tenisist-planety-intervju-s-nikolaem-davydenko/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир