Давыденко: «Ситуацию с Дзюбой забудут через пару месяцев»

Бывший российский теннисист Николай Давыденко высказался о скандальной ситуации с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой.

В начале ноября в сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы, после которого форвард был выведен из состава национальной команды и лишился капитанской повязки в клубе.

— Мне интересно, что происходит в России и мире, — приводит TeamRussia слова Даывденко. — Чтобы быть в курсе новостей, скачал на свой смартфон несколько мобильных интернет-приложений крупных спортивных порталов. Но не всегда контент оправдывает ожидания. Вот, к примеру, взять ситуацию вокруг Артема Дзюбы. Абсолютно непонятно, зачем он стал публично извиняться. Мог бы всех послать и пойти заниматься этим самым на улицу. Самое главное, что через пару месяцев скандал уляжется, и все пойдет своим чередом.