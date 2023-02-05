Агент Абаскаля: «Интерес «Севильи»? Это фейковые новости»

Футбольный агент Давид Собрадо, который представляет интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, прокомментировал информацию о том, что его клиент может возглавить «Севилью».

«Это фейковые новости», — приводит слова Собрадо «РБ Спорт».

33-летний специалист возглавил красно-белых летом 2022 года.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 очков.